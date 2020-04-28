Политолог Кот рассказал, что стоит за «аферой» Зеленского с законом о рынке земли

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения — это преступление перед украинским народом, заявил Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Сам Зеленский назвал «историческим моментом» для всего населения страны принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная рада приняла 31 марта. По его словам, государство нуждалось в этом законе со времени обретения независимости.

Согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельхозземель. Юрий Кот считает, что, когда президент Украины подписывает документ с такой датой его вступления в силу, то «сразу вспоминается анекдот, где врач, отвечая на вопрос больного будет ли он ходить, говорит: «Какие мы оптимисты!»

«Зеленскому реально нужно еще дожить на посту президента до 1 июля 2021 года. Учитывая ситуацию в стране, когда люди бунтуют, жрать нечего, границы закрыты и основные рабочие места находятся за кордоном, то, конечно, нужно ему как-то этот год еще прожить. Хотя так или иначе его туда насадили, чтобы он совершил эту аферу и преступление, которое не имеет срока давности. Хочется поздравить всех тех, кто скакал на Майдане и учил всех, как родину нужно любить. Продали они свою страну с потрохами, причем под зигующие руки молодежи. Все это специально делается для того, чтобы украсть у целого народа землю», — пояснил Кот в беседе с ФАН.

Однако в этой истории со свободной продажей украинской земли есть оптимистичный момент, утверждает эксперт.

«Так или иначе они [украинцы] же хотели демократии и так называемой свободы, ну и получили это. Уверен, что на Украине русские люди в этой всей ситуации будут просто возвышаться над всей этой толпой зигующих патриотов, как титаны. К ним будут тянуться остальные люди и будут объединяться вокруг русских на Украине, потому что это единственный фундаментальный народ, который способен защищать свою землю. Сегодня эта земля называется Украиной, а раньше была Украинская советская социалистическая республика, а еще раньше — Малороссия. Я уверен, что все вернутся на круги своя, и мы снова будем в составе русской империи. Просто сейчас нужно, чтобы наш народ нахлебался по полной, и чтобы всех стошнило от так называемой евродемократии», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому отменится мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, у украинских физических и юридических лиц, а также территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Кроме того, по документу иностранцам разрешается владение землей в случае, если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года.

С 1 июля 2021 года право приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью не более 100 га будет исключительно у граждан Украины. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы.