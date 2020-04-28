Карелова призвала усовершенствовать работу детских больниц в условиях пандемии

Москва, 28 апреля. В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией необходимо более четко обеспечить работу детских медицинских организаций. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня как никогда важно всей системе детского здравоохранения четко обеспечить работу детских медицинских организаций с инфекционными заболеваниями. В то же время необходимо не потерять контроль над реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ «Развитие детского здравоохранения», включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», — сказала Галина Карелова на заседании Совета по региональному здравоохранению.

Сенатор отметила, что наряду с развитием инфраструктуры детского здравоохранения необходимо учитывать потребности регионов в строительстве и реконструкции инфекционных больниц и отделений, в том числе на случай пандемии.

Карелова сообщила, что в 2020 году продолжается строительство семи детских больниц и начато строительство 11 новых объектов — на эти цели из федерального бюджета выделено более 12 миллиардов рублей. Также в текущем году завершается обновление материально-технической базы детских поликлиник.

«Сегодня мы получили ряд конкретных предложений не только от федеральных министерств, но и от регионов по улучшению медицинской помощи для детей, а также по строительству и реконструкции инфекционных больниц и отделений. Уже сейчас следует предусмотреть средства на их реализацию в федеральном бюджете на 2021 год», — заключила Галина Карелова.

Напомним, что на 28 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период 8456 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 867 летальных исходов.

Массовая вспышка пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачи установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.