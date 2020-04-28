Минздрав РФ заявил о риске поражения головного мозга и нервной системы коронавирусом

Москва, 28 апреля. Коронавирус нового типа при распространении по организму человека может поражать головной мозг и центральную нервную систему (ЦНС). О таком риске заявили в Минздраве РФ.

Ведомство выпустило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе говорится, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга.

«Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки», — добавляется в рекомендациях.

Министерство отметило, что многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, который расположен в провинции Хубэй. Инфекция из КНР быстро распространилась по миру. Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались.

Еще в начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия.

По данным оперштаба по ситуации с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки в стране выявили более 6,4 тысячи новых случаев заражения. В целом, число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.