Комаровский объяснил, могут ли самогон и барсучий жир убить коронавирус

Киев, 28 апреля. Известный украинский педиатр Евгений Комаровский прокомментировал распространенные утверждения о том, что самогон и барсучий жир помогают в борьбе с COVID-19. По словам медика, употребление самогона никак не помогает в борьбе с новым коронавирусом.

В видеоблоге на канале на YouTube он подчеркнул, что употребляя алкоголь, человек скорее убьет себя, чем вирус.

«Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус», — сказал он.

Кроме того, эксперт назвал шарлатанством лечение вирусов барсучьим жиром.

«Барсучий жир ни при чем не помогает. Это — шарлатанство не имеющее никакого отношения к медицине», — уточнил он.

Комаровский предложил «оставить барсучий жир барсукам» и перестать «издеваться над животными».

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как половине заразившихся коронавирусом удалось выздороветь. По его словам, от 99% вирусных инфекций, которыми заражаются люди, нет ни лекарства, ни вакцины. Как уточнил специалист, победить эти болезни человеку помогает иммунитет, и коронавирус не исключение. При появлении вируса в теле, иммунная система начинает вырабатывать специфические противовирусные антитела, которые начинают целенаправленно уничтожать его. В среднем иммунитет на то или иное заболевание вырабатывается за 3–5 дней, по прошествии которых в болезни наступает перелом.

Ранее российский ученый из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов уточнил, что пандемия китайского коронавируса COVID-19 пойдет на спад к середине лета текущего года. Эксперт подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден, и прогнозирует спад распространения к июню-июлю.