Художник из Краснодара расписывает фасады к 75-летию Победы. ФАН-ТВ

Алые гвоздики и орден Красной звезды, памятник «Родина-мать» и георгиевская лента украсили стену многоэтажного дома в Краснодаре. Житель многоэтажки, художник Николай Дмитриев пишет картину к 75-летию Победы на фасаде здания. Николай рассказывает, что переносит на стену дома картину со своего холста. Считает, что даже в условиях самоизоляции, нужно помнить о празднике и Великой Победе.

«Приближается дата 9 мая, тут коронавирус. Думаю: «Нужно, конечно, не то, чтобы приободрить людей, хотя вообще-то — да, и самому приободриться, показать, что, не взирая ни на какие вирусы, и отмену парада Победы, жизнь продолжается», — отмечает Николай.

Художник рассказывает, что соблюдает меры предосторожности, не отходит дальше пяти метров от дома, с людьми общается на расстоянии. Идею Николая Дмитриева поддержал и председатель территориального общественного управления Авхат Мусин. Он помог с приобретением красок и растворителей. Жители дома тоже рады такому соседству.

«Это прелесть, это от всего сердца делается, ведь человек — художник, мастер своего дела, душа прям пылает», — комментирует сосед Николая Дмитриева.

Это — не первая картина Николая на стенах многоэтажки. Их уже украшают березы, подсолнухи, пальмы, коты и многое другое. В планах автора создание репродукцию картины Александра Дайнеки «Оборона Севастополя» на другом фасаде, а после — оформление второй половины дома рисунками для детей.