Минздрав РФ расширил список лекарств для лечения коронавируса

Москва, 28 апреля. Министерство здравоохранения РФ расширило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

Ведомство внесло в перечень возможных к назначению лекарств для лечения коронавируса у взрослых еще четыре препарата. Таким образом, список лекарств для лечения коронавируса увеличился до 13 позиций.

Согласно документу, в список вошли препараты со следующими международными непатентованными наименованиями: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

При этом в Минздраве РФ отметили, что эффективность перечисленных препаратов при борьбе с коронавирусом еще не доказана, поэтому их назначение возможно лишь при информированном согласии пациента.

По данным оперштаба на 28 апреля, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Примечательно, что симптомов нет у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом.