Эксперты рассказали, как решение ЦБ по снижению ключевой ставки восстановит экономику

Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению ставок кредитования для физических лиц и реального сектора экономики, что поможет ее более быстрому восстановлению. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Снижение ключевой ставки

Центробанк РФ может пойти на более активное снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, она отметила, что экономике сегодня важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешевые деньги.

«Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше», — заявила она.

Восстановление экономики

Павел Сигал напомнил, что на последнем заседании в прошлую пятницу Набиуллина заявила, что необходимо расширить меры прямой поддержки граждан и бизнеса. Для этого нужно снижать ключевую ставку ЦБ большими шагами, чем раньше.

«Возможно, что на ближайшем заседании будет рассмотрена мера по снижению ставки на 0,5-1 п. п. Таким образом Центробанк демонстрирует, что масштаб экономического кризиса в стране довольно серьезный, что требует очень решительных мер. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению ставок кредитования для физических лиц и реального сектора экономики, что поможет ее более быстрому восстановлению», — заключил Павел Сигал.

Экономический и политический аналитик Андрей Иванов отметил, что снижение ключевой ставки для российской экономики жизненно необходимо. В условиях кризиса есть два пути. Первый и весьма негативный — это схлопывание экономики. Второй сценарий — наполнить экономику деньгами.

«Именно благодаря такому шагу Россия смогла достаточно безболезненно пройти кризис 2008 года. Дешевые деньги позволят предприятиям получить кредиты на развитие на приемлемых условиях, а это значит, что люди будут обеспечены работой и смогут что-то покупать. Если у людей будут средства для покупок, то тут же подтянется и производство, и сфера услуг. Пойдет процесс обратный схлопыванию. Другое дело, что банки должны вести себя честно. Получив от ЦБ дешевые деньги, они должны снизить ставки по кредитам для предприятий и людей», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт обратил внимание, что сейчас некоторые банкиры высказываются в том ключе, что кризис увеличит риски, а потому снижения ставок не будет. Поэтому свое веское слово должно сказать государство. Если коммерческие банки не будут участвовать в восстановлении экономики, то их надо жестко наказывать, уверен аналитик.

«Снижение ставки ЦБ можно только приветствовать, но далее необходимо ужесточение правил поведения коммерческих банков. Они не должны наживаться на проблемах российской экономики», — заключил Андрей Иванов.

Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года.