Сирия, 28 апреля. На юге Идлиба прошло шестое совместное патрулирование ВС РФ и Турции. В Ракке курдские боевики атаковали позиции «Сирийской национальной армии». Группа неизвестных напала на бойцов «Лива аль-Кудс» в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение неизвестных в Дейр-эз-Зоре и лишились нескольких бойцов из состава «Лива аль-Кудс».

ВС Турции и союзные силы: провели с военной полицией ВС РФ совместное патрулирование на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по опорным пунктам курдских боевиков на севере провинции Ракка.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в совершении нападение на отряд «Лива аль-Кудс» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе.

Провинция Дамаск

В Дамаске инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) завершили очередной этап работ по разминированию и ликвидации брошенных боеприпасов террористов в населенном пункте Харран аль-Авамид, расположенному на востоке от столицы. Как передает агентство SANA, собранные СВУ и боеприпасы террористов будут уничтожены на военном полигоне. Напомним, что ранее город находился в оккупации вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Фейлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Весной 2018 года боевики согласились сдать оружие и вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб. Однако до сих пор местные жители сообщают о найденных схронах с оружием и минах-ловушках.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустынной местности в районе города Меядин были обнаружены тела двоих бойцов «Лива аль-Кудс». Согласно информации агентства Halab Today, группа неизвестных на мотоциклах совершила нападение на блокпост группировки в данном районе, после чего злоумышленники похитили пятерых ополченцев, двоих других застрелили и оставили их тела в пустыне. В нападении на бойцов подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства», который участили вылазки на юго-востоке провинции в зонах контроля иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и «Лива аль-Кудс». По мнению военных аналитиков, террористы могут укрываться на востоке провинции в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» и международной коалиции.

Провинция Идлиб

На северо-востоке провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли вылазку к позициям сирийской армии у поселка Маарет ан-Насан. Как сообщает портал Aleppo AMC, подразделения САА открыли ответный ракетный огонь по опорным пунктам вооруженной группировки. Информации о потерях боевиков в живой силе и боевой технике не поступало.

Министерство обороны Турции сообщило, что в рамках соглашения между Россией и Турцией было проведено патрулирование трассы M-4 на юге Идлиба. В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, заключенными в ходе переговоров 5 марта в Москве, состоялось шестое совместное патрулирование на трассе Алеппо-Латакия. В состав конвоя вошли российский БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», с воздуха за ситуацией следили беспилотники. Патрулирование прошло в штатном режиме.

Провинция Ракка

Неизвестные лица совершили нападение на контрольно-пропускной пункт боевиков «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Алама в городе Тель Абъяд. Как передает новостной портал Aleppo AMC, при обстреле был нанесен только материальный ущерб, никто из членов СНА не был ранен или убит. В нападении подозревают «Демократические силы Сирии».

Источник в сети Twitter @mhmdalywns56 сообщает, что к северу от города Айн-Исса курдские боевики предприняли вылазку к позициям протурецких группировок, спровоцировав столкновение у поселка Аль-Дабс.

1 Организация запрещена на территории РФ.