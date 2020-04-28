Суды Москвы в мае рассмотрят три миллионных иска против «оппозиции» за незаконные протесты

Москва, 28 апреля. Суды Москвы в мае рассмотрят три дела по искам правоохранителей к скандальному блогеру Алексею Навальному и другим представителям так называемой оппозиции в связи с ущербом, причиненным в результате несанкционированных митингов летом 2019 года.

Как стало известно RT, речь идет об ущербе на общую сумму 12,8 млн рублей.

Сообщается, что 12 мая Черемушинский районный суд продолжит прием апелляционных жалоб на решение от 15 января по иску московской прокуратуры о взыскании 2,3 млн рублей. В такую сумму надзорный орган оценил ущерб, причиненный Росгвардии в ходе акций в столице 27 июля и 3 августа прошлого года.

Известно, что представители «оппозиции» уже начали процедуру обжалования этого решения. Ранее суд принял апелляционные жалобы Александра Соловьева, Владимира Милова, Георгия Албурова и Ильи Яшина.

18 мая рассмотрение одного из исков ГУ МВД по Москве к этим же лицам как организаторам прошлогодних несогласованных акций протеста в связи с выборами в Мосгордуму продолжится в Симоновском районном суде. По данным RT, за митинг 27 июля 2019 года ведомство требует у Навального и его соратников компенсировать убытки в размере 4,2 млн рублей, понесенные из-за вынужденного усиления мер безопасности.

На 20 мая в том же суде назначено рассмотрение другого иска МВД, в котором речь идет об обеспечении безопасности незаконного митинга 3 августа 2019 года. Тогда на эти цели ведомство потратило 6,3 млн руб. Ответчиками по этому иску выступают Албуров и Соболь.

В обоих случаях «оппозиционеры» оспаривают требования столичной полиции.

Организаторам несогласованных митингов не привыкать к искам. Целый ряд заявлений на них подали также муниципальные предприятия Москвы и частные компании.

Суд взыскал с Навального 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Столичный ресторан «Армения» отсудил у скандального блогера 241 тысячу рублей в качестве компенсации убытков. Компания «Флай Авто», предоставляющая в прокат премиальные автомобили, подала к ФБК (признан в РФ иноагентом) иск с требованием возместить 1 миллиард рублей за поврежденные во время несанкционированных акций машины Porsche и Lexus.