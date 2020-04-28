Жириновский призвал «не выпускать» россиян на отдых в Европу

Москва, 28 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ограничить поездки россиян за границу из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Парламентарий напомнил, что некоторые европейские страны планируют открыть свои границы для приема туристов.

«Италия, Греция, Испания — начали планировать летний туристический сезон. На этот счет есть отличная русская поговорка «Жадность фраера сгубила», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что открытие границ может привести к новой вспышке коронавирусной инфекции в Европе.

«Зачем эти вещи делать? Чтобы снова коронавирус пошел гулять по Европе? Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае… Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг», — добавил Жириновский.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.