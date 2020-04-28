Авиация ЗВО в честь Дня Победы пролетит парадным строем над 12 городами

Санкт-Петербург, 28 апреля. Более 100 боевых самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) пролетят парадным строем над 12 городами в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сказал командующий ЗВО, генерал-полковник Александр Журавлев.

Авиация округа пролетит над Санкт-Петербургом, Орлом, Курском, Белгородом, Воронежем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вологдой, Ярославлем, Калининградом, Вязьмой и Островом.

В честь праздника в небо поднимутся истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции власти России приняли решение перенести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В стране и в мире сложилась непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка, поэтому президент РФ Владимир Путин отложил подготовку к параду, который обычно проходит в Москве 9 мая.

Глава государства пообещал, что и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся. 9 мая президент выступит с обращением к россиянам, чтобы поздравить их с Днем Победы.