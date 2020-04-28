Медведев призвал членов ЕР направить зарплату на помощь медикам

Москва, 28 апреля. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

«Призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам», — заявил глава ЕР во вторник на заседании президиума генсовета партии.

Медведев подчеркнул, что помощь будет адресной. Председатель ЕР отметил, что многим членам партии это по силам, однако каждый будет принимать решение лично.

«Это не повод для какого-то пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах», — добавил Медведев.

Медведев поручил центральному исполкому партии организовать прием пожертвований и проследить, чтобы они были направлены на обозначенные цели. Глава ЕР также призвал донести эту информацию до всех коллег по партии.

По данным оперштаба на 28 апреля, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Примечательно, что симптомов нет у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом. Самая высокая летальность от коронавируса в России в Краснодарском крае — 2,14%. Далее следуют Москва (0,99%), Дагестан (0,96%), Петербург (0,79%) и Подмосковье (0,72%).