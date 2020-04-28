Врач назвал фейком новость о лечении COVID-19 женскими гормонами и таблетками от изжоги

Член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что коронавирус лечится женскими гормонами или лекарствами от изжоги.

«Каждый день появляется новая информация по лечению. Вчера, например, появились позитивные данные, правда, ограниченное число исследований, о том, что стволовые клетки оказывают позитивное воздействие, о том, что препарат против лихорадки Эбола набирает все больше и больше доказательной базы. Но самое главное, что интересного появилось в отечественном опыте, так это наблюдение за больным с муковисцидозом — орфанным заболеванием. Оно показало, что ряд препаратов, которые воздействуют на макрофаги, обладают чудодейственными свойствами у этой группы риска», — сказал Александр Горелов в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя появившиеся накануне сообщения о том, что коронавирус лечится женскими гормонами или таблетками от изжоги, Горелов назвал их «очередным фейком».

«Это новости из разряда фейковых. Мы знаем, что входными воротами у двух третей являются верхние и нижние дыхательные пути, где располагается максимум три группы рецепторов, через которые внедряется коронавирус. Только у трети пациентов вирус попадает в желудочно-кишечный тракт, но в настоящий момент диарей, которые отмечаются при вирусных заболеваниях, при COVID-19 не отмечается», — подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Горелов добавил, что на сегодня вышли уже шестые методические рекомендации Минздрава РФ, которые суммируют максимально доступный в литературе опыт, но сказать, что есть единственный энтиотропный противовирусный препарат сейчас невозможно.

«Даже разные клиники Москвы лечат своих пациентов в рамках этих рекомендаций, но по разным схемам. И сравнивая результаты разных протоколов, применяемых к одной группе — к тяжелым пациентам, можно провести анализ и уже к середине мая получить вывод по поводу эффективности отечественных и импортных противовирусных препаратов.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. За все время наблюдений умерли 867 россиян с коронавирусом, выздоровели 8456 граждан.