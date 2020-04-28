Ученые нашли связь между запахами и набором веса

Москва, 28 апреля. Ученые выяснили, что накопление жира в организме связано с запахами. Исследование было описано в издании Nature Communications.

Исследователи провели серию экспериментов на круглых червях Caenorhabditis elegans. Этот вид червей обладает тремя парами обонятельных нейронов.

Ученые узнали, как черви реагируют на различные запахи. Выяснилось, что нейроны, активизируясь, приводят к расходованию жира или к набору веса.

При этом режим питания никак не влияет на вес, пишет издание «Вечерняя Москва». Этот механизм связан с нейропептидом FLP-1, который вырабатывается нервными клетками обонятельной системы.

Вещество влияет на активность процессов обмена веществ, передает телеканал «МИР24». Исследователи подчеркивают, что обонятельные и метаболические функции напрямую связаны друг с другом. Эти данные помогут исследователям лечить ожирение у людей с расстройствами обмена веществ.

Аналогичное исследование было проведено на белках. Когда у грызунов удалили клетки, отвечающие за обоняние, они потеряли интерес к лакомствам и перестали переедать. Животные научились есть столько, сколько необходимо для поддержания функций организма.

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