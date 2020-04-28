Депутат Менделевич рассказал о влиянии фейков о коронавирусе на психику россиян

Санкт-Петербург, 28 апреля. Пока в России не наблюдается всплеска душевных расстройств из-за всеобщего режима самоизоляции, но он может начаться на фоне панических фейков о коронавирусе. Таким мнением поделился депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».
«Информационная война не бывает чисто медицинской или немедицинской. Но фейки, конечно, могут вызвать негативные явления в нашем обществе, и в том числе спровоцировать людей с неустойчивой психикой. Мы уже приняли закон для борьбы с фейками о коронавирусе, и я вижу, что едва ли не каждый день уголовные дела по этой статье заводятся», — сказал он.
Сейчас российским властям важно играть на опережение и больше информировать людей о пандемии, убежден депутат.
«Иного выхода у нас нет, мы должны общаться с людьми, информировать, объяснять, потому что люди должны знать, что происходит. Если возникает вакуум, в нем возникают и фейки, и недобросовестные политики», — подчеркнул Менделевич.
По его словам, после снятия карантина в России могут участиться обострения душевных заболеваний.
«Данная ситуация является стрессовой, а, как мы знаем, стресс является провокатором различных психических расстройств, и люди с неустойчивой психикой, конечно, на это реагируют. С другой стороны, данная ситуация, данный кризис всех мобилизует, в том числе мобилизует людей с психическими нарушениями. Поэтому на данный момент какого-то всплеска, связанного с психическими заболеваниями, мы не видим. Но я предполагаю, что такой всплеск может быть после того, как эпидемия закончится, люди расслабятся, выйдут на улицы, осознают, какой стресс они пережили. В этот момент возможно повышение уровня психических нарушений среди населения», — уточнил Менделевич.