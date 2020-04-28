Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении пациентов с COVID-19 в Москве

Москва, 28 апреля. Генеральная прокуратура РФ разоблачила фейк о том, что московским больницам якобы отказываются оплачивать по ОМС лечение пациентов с коронавирусом, прибывших не скорой помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, на сайте одного из интернет-изданий была опубликована недостоверная статья под заголовком «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Автор публикации указал, что фонд будто бы направил соответствующее предупреждение в некоторые столичные медучреждения и страховые организации.

«Согласно заявлению департамента здравоохранения Москвы, медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что при симптомах ОРВИ жители столицы имеют возможность обратиться в специализированные амбулаторные центры, работающие на базе поликлиник. Если выяснится, что пациенту нужна госпитализация, его тут же доставят в больницу по скорой. Если же необходимости в госпитализации нет, то заболевшему дадут нужные лекарства и расскажут, как лечиться на дому.

Недостоверную публикацию просмотрели более 63 тысяч человек. Генпрокуратура уже обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ложным сведениям, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и посеять панику среди населения.

Вероятно, в сообщении Генпрокуратуры говорится об интернет-портале Vademecum — именно на него ссылались либеральные СМИ, например, «Эхо Москвы» и «Дождь», которые растиражировали фейк о платном лечении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что государство должно активно противостоять попыткам либеральных СМИ нагнетать панику и распространять дезинформацию. Малькевич отметил, что борьбу с коронавирусом можно сопоставить с войной, а на войне СМИ должны следовать строгим правилам.