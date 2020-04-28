Кабмин Украины отозвал представление на назначение Саакашвили на пост вице-премьера

Киев, 28 апреля. Кабмин Украины решил отозвать из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом» — назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам украинского журналиста, пропрезидентская фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать кандидатуру бывшего президента Грузии. После долгих переговоров удалось собрать лишь около 140–170 голосов депутатов из 248.

Бутусов считает, что решающим фактором стало нежелание украинского президента Владимира Зеленского выступить в поддержку назначения Саакашвили на этот пост.

«Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили», — высказался журналист.

По его словам, команда главы государства осознает, что эта история может закончиться скандалом, поэтому ищет альтернативные варианты для политика.

«Рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти: и политической, и финансовой», — подчеркнул Бутусов.

Саакашвили ранее заявил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями. Слова политика возмутили Грузию, которая пообещала отозвать своего посла, если Саакашвили займет обещанную ему должность.

Напомним, что политик в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии экс-президент Украины Петр Порошенко аннулировал его паспорт.

Саакашвили в 2017 году удалось вернуться на Украину при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и выслали в Польшу. Экс-президент Грузии уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае прошлого года.