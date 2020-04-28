Кононенко раскритиковал идею о штрафах для чиновников за хамство

Российский журналист и писатель Максим Кононенко назвал нелепым проект ЕР о штрафах для чиновников за хамство.

Ранее заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн сообщил, что члены политической организации разработали проект закона, предполагающий штрафы для чиновников за проявление хамства.

«Такой законопроект сегодня нами разработан. Это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления», — заявил Хинштейн в эфире радио «Вести ФМ».

Предполагается, что размер штрафа для чиновников может составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но уже при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Комментируя Федеральному агентству новостей данную инициативу, российский журналист и писатель Максим Кононенко, известный под псевдонимом Mr. Parker, заявил, что при детальном рассмотрении предложения возникает вопрос, что такое хамство.

«Есть ли юридическое определение слова «хамство»? Если его нет, то закон становится бессмысленным, потому что непонятно, за что наказывать. Вообще говоря, у нас существует большое количество всяких дисциплинарных инструкций в каждом ведомстве, в каждой корпорации, которые позволяют наказывать чиновников за неподобающее поведение. Мне кажется, что здесь Александр Евсеевич, конечно, занимается чистой воды популизмом, потому что чиновники у нас последние несколько лет увольняются исключительно силами общественного мнения. Вот такого абсолютно безумного, вроде того, которое обрушилось третьего дня на девушку, которую зовут Регина Тодоренко. И тут уже даже ничего делать не надо», — говорит собеседник ФАН.

Что касается Тодоренко, то она оказалась в центре скандала после того, как в интервью People Talk заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Телеведущая задалась вопросом, что делала пострадавшая для того, чтобы ее не били. Фанатов это заявление телеведущей очень возмутило, и они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв.

«Вот если вы хотите сделать так, чтобы при помощи этого закона можно было оградить чиновника от «гражданской казни», которую ему общество оказывает, вряд ли это сработает, и его все равно придется уволить, потому что в противном случае общественный гнев перекинется на его начальников. А если общественного порицания нет, нет общественной реакции, то с какой стати тогда чиновника наказывать? Кто будет решать, было хамство или не было его? Так что, мне кажется, это довольно нелепая инициатива. При всех моих симпатиях к Александру Евсеевичу Хинштейну, пусть он расскажет нам, как можно юридически определить понятие «хамство», — заключил Кононенко.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин высказался о хамском отношении некоторых чиновников к гражданам, отметив, что с ним можно бороться с помощью существующего законодательства.