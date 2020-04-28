Украинский ведущий предложил сделать Донецк второй столицей страны

Киев, 28 апреля. Телеведущий Вячеслав Пиховшек предложил присвоить Донецку звание второй столицы Украины, так как Киев потерял этот статус.

По словам Пиховшека, за последние 50 лет Киев превратился из столицы в город, который не может быть центром какого-либо государства. Он объяснил это тем, что в Киеве произошла смена национального состава и, как следствие, столичного менталитета населения.

Ведущий считает, что Киев начал меняться с 1972 года, когда разрешили массовую миграцию евреев. Тогда национальный состав Киева поменялся.

«Во всяком случае, этот город сейчас не демонстрирует совершенно ничего такого, что тянет на столицу Украины, что тянет на столицу любого государства. Харьков – да, демонстрирует. Себя блюдет, умеет что-то поддержать», — заявил он.

Пиховшек предложил Украине последовать примеру Южно-Африканской Республики с несколькими столицами. В качестве второй столицы Украины ведущий предложил Донецк, пишет «Политнавигатор».

«Сейчас это может казаться фантастикой, но если бы было две столицы, одной из которых был бы Донецк, может быть, это хотя бы как-то сбалансировало страну», — добавил Пиховшек.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.