В Госдуме объяснили, почему медицина в России борется с коронавирусом успешнее европейской

Санкт-Петербург, 28 апреля. Развитая система первичной медицинской помощи и накопленный опыт военной медицины позволяют России успешно сдерживать новый коронавирус, от которого сейчас страдают страны Евросоюза. Такое мнение высказал председатель комитета по здравоохранению Госдумы РФ Дмитрий Морозов на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«У нас, несмотря на всю критику, развита система первичной медико-санитарной помощи, которую вы за рубежом мало где найдете — всем нам известные поликлиники, участковые врачи. Не говоря уже отдельно о педиатрах, которых за границей нет практически нигде. Есть семейные врачи, к которым стоит очередь. Если вы заболели в Швеции, Норвегии, Испании, Греции, вы к врачу попадете только через две недели, до этого — к сестре. Из-за этого был обвал, в том числе, в Италии — не было первичной помощи, привычной нам», — отметил Морозов.

По его словам, сложные исторические испытания также закалили отечественную систему здравоохранения.

«Вторая вещь, которая нам помогает — это, если хотите, наш военный опыт. Опыт Великой Отечественной войны, опыт Афганистана, развитость военной медицины, медицина катастроф — такой нет нигде в мире. Это нам позволило быстро разграничивать больных и здоровых, осуществлять карантинные меры и проводить этапную помощь с сортировкой пострадавших», — подчеркнул парламентарий.

На фоне пандемии коронавируса он отметил важность своевременного оказания медицинской помощи острым пациентам, онкологическим больным, детям и беременным женщинам.