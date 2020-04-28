Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Афганистане

Москва, 28 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно развития политической ситуации в Афганистане, обсудив усилия, направленные на примирение и политический консенсус в этой стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили ядерную сделку между Вашингтоном и Тегераном. Зариф и Лаваров отвергли новый план США, который ранее был опубликован на страницах американской газеты New York Times.

Ранее NYT сообщили, что глава Госдепартамента США Майк Помпео готовит план, согласно которому Вашингтон намерен воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном. При этом в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, после чего Вашингтон возобновил действие экономических санкций против Тегерана.