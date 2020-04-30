Вальпургиева ночь 2020: история и суеверия, как отмечают в России, что нельзя делать 1 мая

Вальпургиева ночь (Walpurgisnacht) — это традиционный весенний языческий праздник европейских народов, посвященный плодородию. Праздник тесно связан с культом ведьм, которые в эту ночь якобы устраивают пиршества, сопровождаемые различными непотребствами. На Руси ведьмину ночь также отмечали, в дохристианские времена праздник был посвящен языческой богине плодородия.

Когда наступает Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь отмечается с 30 апреля на 1 мая, праздник до сих пор распространен в Центральной и Северной Европе. С интересом к этой традиции относятся и в России, тем более, что в нашей стране Первомай традиционно очень популярен.

История праздника

Название праздника связано со святой по имени Вальпурга (Вальбурга), которая была монахиней, перебравшейся из Англии в Германию в 748 году и основавшей известный монастырь. Вальпурга умерла в феврале 777 года, оставив о себе память как о чрезвычайно набожной женщине, обладавшей даром целительства. Католическая церковь чтит ее память 1 мая, а канун праздника — это и есть Вальпургиева ночь.

Однако ведьмину ночь предки современных европейцев начали отмечать гораздо раньше, со времен средневековья. Согласно поверью, Вальпургиева ночь — это время ведьм, которые садятся верхом на метлы и слетаются на высокие горы (на Руси — на Лысую гору), где всю ночь проводят в разгульных пирах, неприличных плясках и различных непотребствах, в которые вовлекают чертей, бесов и даже дьявола.

В европейских деревнях в Вальпургиеву ночь традиционно проводились церемонии изгнания ведьм. Для этого разводили костры, на которых сжигали соломенное чучело ведьмы (отголосок средневековых казней), звонили в колокола, совершали обход с факелами, чтобы изгнать нечисть, и так далее.

Постепенно праздник распространился на всю Европу, хотя и называется по-разному. Так кельтские народы отмечают в это время праздник наступления весны Белтейн, в некоторых странах Центральной и Восточной Европы в это время принято совершать различные обряды у традиционного Майского дерева.

Вальпургиева ночь в русской традиции

На Руси Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая тоже считалась временем разгула ведьм, оборотней и прочей нечисти, в том числе душ усопших, которые массово слеталась на Лысую гору. Это было связано со славянскими языческими культами, нашедшими отражение в Навском четверге (Пасхе мертвых), а позже в Радонице.

В славянской языческой традиции 1 мая называли Живин день. Праздник был посвящен богине весны Живе, отвечающей за плодородие, возрождения всего живого и деторождение. Славяне приносили подарки Живе, просили у нее заступничества, хорошего урожая и здоровых сильных детей. После прихода на Русь христианства этот культ нашел свое отражение в чрезвычайном почитании Богородицы.

Первомай в современной традиции

Празднование прихода весны в ночь на 1 мая так и осталось языческим ритуалом, который позднее приобрел еще одно, теперь уже общественное звучание.

В народном календаре 1 мая — большой традиционный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко, шумно и весело во всех странах Европы, а также в Америке. Первомайский народный праздник был так популярен, церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, и его «прибрали к рукам» политики.

С середины XIX века с подачи американских рабочих в США, Канаде и Европе начались знаменитые профсоюзные маевки. Эти пикники из просто народного праздника (вроде современной первой поездки на шашлыки) стали символом сначала тайной, а потом открытой борьбы трудящихся за свои права. Позже из этих маевок вырос и Международный день солидарности трудящихся, и современный Праздник Весны и Труда.

Что нельзя делать 1 мая

В связи с пандемией, вызванной коронавирусом, во многих странах, в том числе в России, 1 мая запрещены все публичные массовые мероприятия. Нельзя собираться компаниями на природе, закрыты парки и традиционные зоны отдыха. В России жителям городов разрешен выезд на дачу, но с соблюдением ряда условий и с запретом покидать дачный участок.

Согласно поверью, 1 мая нельзя приносить в дом сирень, считается, что она своим ароматом может одурманить и утащить в потусторонний мир. Особенно опасной, согласно суеверию, сирень в этот день считается для больных, а также для беременных и молодых матерей.

1 мая нельзя вслух упоминать нечисть, которая в этот день очень активна. Вообще, согласно поверью, бранные слова, произнесенные в этот день, могут нанести серьезный вред.

Женщинам, которые планирует отметить Вальпургиеву ночь, не рекомендуется надевать черную одежду, иначе, согласно суеверию, дьявол может перепутать такую даму с ведьмой со всеми вытекающими неприятностями.

Также на Вальпургиеву ночь не рекомендуется надевать одежду, с которой связана какая-то неприятная ситуация: ведьмы и прочая нечисть могут почувствовать отрицательную энергию, исходящую от женщины, и не отпустить ее обратно к живым.

Впрочем, в этом году все вечеринки такого рода невозможны из-за пандемии COVID-19. Но даже, если бы никакого коронавируса не было, нужно помнить, что церковь крайне не одобряет заигрывания с потусторонними силами, даже, если это просто дань моде и вроде бы невинная забава.