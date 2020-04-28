Соловьев рассмешил россиян украинским новоязом

Москва, 28 апреля. Популярный телеведущий Владимир Соловьев показал подписчикам в Twitter украинский новояз, и это вызвало смех у россиян.
Журналист опубликовал в своем аккаунте скриншот «помощника» каждого украинского патриота. На картинке прописаны слова, которые можно заменить в повседневном общении. Теперь крайне сложно узнать в «бездрiте», «накладанце» и «кончетребе» довольно известные слова.
«Ну вот, что у них в голове?» — удивился Соловьев.
Ну вот, что у них в голове? ????????♂️????????♂️????????♂️ pic.twitter.com/2yJlgWUUAg— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 28, 2020
Телеведущий пояснил, что речь идет не о языке, а «корявых формах новояза».
«Как из калош пытались сделать мокроступы», — добавил ведущий программ на телеканале «Россия».
Соловьев рассмешил подписчиков украинским новоязом. Россияне отметили, что в соседнем государстве продвигают несуразные идеи о языке.
«Пытаются заполнить пустоту. Но как-то не очень», — отметил grum_grum19.
«Чему удивляться? Искусственная национальность, искусственная страна, искусственный язык, с таким президентом, как у них, скоро и жить перейдут в искусственные сферы», — добавил anatolichm.
«Нации» уже «… дцать тысяч лет», а язык свой все сочиняют и сочиняют», — сыронизировал ArtuRuSpb.
Один из пользователей отметил, что «бутерброд», который теперь именуется «накладанце», — «по-украински невероятно точно отражает их национальную идею», отметил «Царьград».