Борьба Асада с террористами в Идлибе может защитить Сирию от пандемии коронавируса

Бесчинства на занятых территориях, невозможность контролировать распространение коронавируса и нежелание решать проблемы простых людей — почему правительству Башара Асада следует продолжить борьбу с террористами, несмотря на пандемию, Федеральному агентству новостей прокомментировал востоковед Андрей Онтиков.
Сохраняющаяся угроза
Российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил, что призывы некоторых стран к властям Дамаска прекратить борьбу с террористами на фоне пандемии коронавируса COVID-2019 не имеют отношения к заботе о сирийских гражданах и направлены на дезинтеграцию страны.
Как замечает Александр Ефимов, подобные призывы могут угрожать стабилизированию ситуации в Сирии и ставят своей целью дискредитировать официальные власти страны.
Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, необходимо ли правительству Башара Асада продолжать борьбу с террористами в такое непростое время.
Неочевидная опасность терроризма
По словам собеседника ФАН, борьба с терроризмом важна вне зависимости от того, что происходит и какую ситуацию мы наблюдаем в мире. Ведь даже если рассматривать это с точки зрения того же развития коронавирусной инфекции, то никто не может гарантировать, что она не распространяется между боевиками и людьми на занимаемых ими территориях.
«Подобные призывы к Дамаску из той же серии, что борьбу с терроризмом необходимо прекратить, так как от нее якобы страдают мирное население. Но в реальности эти заявления направлены лишь на то, чтобы дать боевикам передышку, дабы они могли пополнить запасы вооружения и залечить раны. А то, что при этом на удерживаемых террористами территориях страдают местные жители, никто в расчет не берет», — считает востоковед.
Андрей Онтиков отмечает, что сейчас мирные жители могут стать не только жертвами бесчинств боевиков, но и коронавируса. Ведь они элементарно лишены координированного государством медицинского обслуживания, однако почему-то на это не обращается внимание во время лукавых призывов к Дамаску.
«Говорить о каком-то затишье можно лишь при условии «гуманитарных договоренностей» дабы снизить распространение вируса. Но мы же видим, что никакого снижения активности боевиков не наблюдается, поэтому и о приостановке борьбы с терроризмом речи идти не может», — говорит собеседник ФАН.
Важный момент
По словам эксперт, сейчас в Сирии идет активное обсуждение, нужно ли именно в такой острый момент начинать активную борьбу с боевиками, чтобы освободить территории и обеспечить людей необходимым медицинским обслуживанием. Ведь только так можно обезвредить угрозу неконтролируемого распространения коронавируса как среди боевиков, так и в лагерях беженцев.
«Поставленная и выработанная правительством Башара Асада государственная координация значительно лучше, чем то, что могут предложить боевики, если вообще они что-то делают для гражданского населения, в чем я сильно сомневаюсь.
Мы в целом наблюдаем, что, когда сирийские власти возвращают под свой контроль территории, там идет полноценное восстановление инфраструктуры, в том числе медицинских объектов, прежде всего больниц. И на их основе можно проводить ведь не только лечение людей, заболевших коронавирусом, но и другими болезнями», — заключил Андрей Онтиков.