Борьба Асада с террористами в Идлибе может защитить Сирию от пандемии коронавируса

Бесчинства на занятых территориях, невозможность контролировать распространение коронавируса и нежелание решать проблемы простых людей — почему правительству Башара Асада следует продолжить борьбу с террористами, несмотря на пандемию, Федеральному агентству новостей прокомментировал востоковед Андрей Онтиков.

Сохраняющаяся угроза

Российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил, что призывы некоторых стран к властям Дамаска прекратить борьбу с террористами на фоне пандемии коронавируса COVID-2019 не имеют отношения к заботе о сирийских гражданах и направлены на дезинтеграцию страны.

Как замечает Александр Ефимов, подобные призывы могут угрожать стабилизированию ситуации в Сирии и ставят своей целью дискредитировать официальные власти страны.

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, необходимо ли правительству Башара Асада продолжать борьбу с террористами в такое непростое время.

Неочевидная опасность терроризма

По словам собеседника ФАН, борьба с терроризмом важна вне зависимости от того, что происходит и какую ситуацию мы наблюдаем в мире. Ведь даже если рассматривать это с точки зрения того же развития коронавирусной инфекции, то никто не может гарантировать, что она не распространяется между боевиками и людьми на занимаемых ими территориях.

«Подобные призывы к Дамаску из той же серии, что борьбу с терроризмом необходимо прекратить, так как от нее якобы страдают мирное население. Но в реальности эти заявления направлены лишь на то, чтобы дать боевикам передышку, дабы они могли пополнить запасы вооружения и залечить раны. А то, что при этом на удерживаемых террористами территориях страдают местные жители, никто в расчет не берет», — считает востоковед.

Андрей Онтиков отмечает, что сейчас мирные жители могут стать не только жертвами бесчинств боевиков, но и коронавируса. Ведь они элементарно лишены координированного государством медицинского обслуживания, однако почему-то на это не обращается внимание во время лукавых призывов к Дамаску.

«Говорить о каком-то затишье можно лишь при условии «гуманитарных договоренностей» дабы снизить распространение вируса. Но мы же видим, что никакого снижения активности боевиков не наблюдается, поэтому и о приостановке борьбы с терроризмом речи идти не может», — говорит собеседник ФАН.

Важный момент

По словам эксперт, сейчас в Сирии идет активное обсуждение, нужно ли именно в такой острый момент начинать активную борьбу с боевиками, чтобы освободить территории и обеспечить людей необходимым медицинским обслуживанием. Ведь только так можно обезвредить угрозу неконтролируемого распространения коронавируса как среди боевиков, так и в лагерях беженцев.