Телеканал RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу

Москва, 28 апреля. Телеканал RT первым из российских компаний запустил систему тестов на антитела к коронавирусу у своих сотрудников.

Анализ показывает, есть ли в крови человека антитела, которые вырабатывает иммунная система для борьбы с вирусом. Результат говорит о наличии или отсутствии иммунитета.

В Китае этот тест очень популярен, особенно его часто делают в Ухани, пишет RT. Тест проводят сотрудники Института Институт стволовых клеток человека и ассоциации «Силквей Ралли».

«Силквей Ралли» совместно с Минобороны РФ доставили тест-системы из Китая вместе со средствами индивидуальной защиты для военных медиков.

Вспышка вируса произошла в конца декабря 2019 года в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса.

На медиков России легла дополнительная нагрузка. Большинство врачей и медперсонала, которые работают в инфекционных центрах, оказывают помощь пациентам в течение 12 часов. Правительство РФ приняло меры для материальной поддержки медиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии присоединись к всероссийской акции «Спасибо, доктор» и спели песню «Люди в белых халатах».