Чешский парламентарий Станислав Гроспич вновь негативно высказался в сторону США, по его мнению, эти санкции являются бесчеловечными в отношении Сирии и сирийского народа. Эксперты Федерального агентства новостей (ФАН) отметили, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад справится с ситуацией в Сирии, несмотря на то, что США не отменят санкции против САР.

Давление на Сирию

По заявлению Гроспича нужно в срочном порядке отменить эти санкции и положить конец экономической войне и давлению на Сирию, а также на Иран, Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны. Также он добавил, что продолжение этих несправедливых мер в свете распространения глобальной эпидемии коронавируса неприемлемо и бесчеловечно.

САР в данный момент входит в число стран, которые наиболее всего подвергаются санкционному давлению Соединенных Штатов Америки. Однако, несмотря на это, сирийский президент Башар Асад справляется с пандемией COVID-19.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что, несмотря на санкции, Асад сможет помочь сирийскому народу и обеспечит их всем необходимым.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич сообщал, что причиной столь невысокого числа заболевших являются, в том числе, усилия сирийского руководства.

«Даже если США не отменят санкции, сирийский президент Башар Асад сможет легко справиться с проблемой эпидемии, у Сирии есть хорошая поддержка со стороны России в плане экономического и социального развития, поэтому какого-то влияния данные санкции не оказывают. На данный момент Асад делает всё возможное, чтобы поддержать сирийский народ и не допустить большего количества заражений», — сообщил Бредихин.

Политический конфликт

Политика, которую ведут США, является незаконной. ООН предполагает, что законны только те санкции, которые одобряются международной организацией. Все остальные, в том числе санкции против Сирии, носят односторонний характер и являются ограничением, то есть, была поставлена цель вторгнуться во внутренние дела государства.

«США в отношении Сирии прибегают к таким действиям как наложения санкций. Даже ситуация с пандемией и просьбой международных организаций снять санкции с Сирии с тем, чтобы ослабить экономическое бремя. Санкции действуют, но нужно отметить, что Сирия справляется успешно с трудностями в экономическом плане, ей оказывают поддержку союзники и страны, которые поддерживают усилия САР по прекращению политического конфликта», — заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Башар Асад способен разрешить кризис

Ранее сообщалось, что около 42 тонн продовольствия передала Россия через местные власти нуждающимся жителям Сирии. Российская сторона за последние годы провела в Сирии большое количество гуманитарных акций с раздачей продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости.

«Помощь действует достаточно эффективно. Несмотря на то, что сложности присутствуют, Башар Асад отлично справляется с ними. Власти САР способны разрешить кризис и экономическую проблему, несмотря на санкции. И сирийский президент уже в данный момент восстановил часть инфраструктуры страны», — отметил востоковед.

Экономика Сирии испытывала разрушительное воздействие в ходе долгой войны, но сейчас мы видим то, как сирийский президент Башар Асад благополучно своими усилиями восстанавливает экономику страны.

«Если говорить о коронавирусе, нужно отметить, что эпидемия коснулась в меньшей степени Сирии, цифры и инфицированных и погибших гораздо меньше, чем в Европе и США. Башар Асад справится успешно и с коронавирусом и с последствиями санкций», — заключил Борис Долгов.

Напомним, что власти Сирийской Арабской Республики объявили о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без острой необходимости. Данные меры был предприняты для того, чтобы контролировать ситуацию с распространением коронавируса. Сегодня, 28 апреля 2020 года в Сирии зафиксировано 43 случая заражения пандемией COVID-19, а также 19 подтвержденных случаев излечения от вируса.