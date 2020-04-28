Эксперты оценили план Путина по выходу из режима жестких карантинных мер

Регионы России готовятся к поэтапному выходу, начиная с 12 мая, из режима ограничений, а для восстановления деловой активности в стране разработают общенациональный план действий. Об этом во вторник, 28 апреля, в начале совещания с главами регионов и членами правительства заявил Владимир Путин

Озвученный президентом план выхода из режима жестких карантинных мер оценили в беседе с Федеральным агентством новостей депутаты, экономисты и вирусологи.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля провел онлайн-совещание с главами регионов, на котором объявил о продлении режима самоизоляции в стране до 11 мая включительно. Нерабочими с сохранением заработной платы также будут 6, 7 и 8 мая. Соответствующий указ уже подписан.

Глава государства обратил внимание, что, хотя ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось, ситуация по-прежнему остается очень сложной.

По словам президента, от нашей ответственности зависит судьба ближних, а отказ от соблюдения ограничительных мер в связи с коронавирусом может привести к немалым бедам.

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — обратил внимание Владимир Путин.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ФАН, что решение президента о продлении режима самоизоляции было ожидаемом и оно вполне обосновано.

«У нас нерабочие праздничные дни зафиксированы в Трудовом кодексе, и у правительства есть право, сохраняя общий баланс рабочих и нерабочих дней, переносить их своим постановлением для оптимизации, что правительство заранее и делает. А решение президента 6,7,8 мая объявить нерабочими с сохранением заработной платы абсолютно понятно. Это вызвано сложившийся эпидемиологической ситуацией для того, чтобы люди продолжали сохранять режим самоизоляции, все принятые ограничительные меры. Это, разумеется, не коснется тех определенных организаций, которые могут продолжать работать в период режима полной самоизоляции. Среди таких организаций и Государственная дума», — сказал Нилов.

Регионы будут выходить из режимов ограничений поэтапно

Эпидемиологическая ситуация в регионах складывается по-разному, поэтому и решения о послаблении ограничительных мер должны приниматься «не на эмоциях или под копирку», а быть обоснованными, отметил, обращаясь к главам регионов, президент.

В этой связи он поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режима ограничений, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза.

«Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа», — сказал Владимир Путин.

Тогда и будет понятно, в каких регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких можно поэтапно снимать режим самоизоляции и возобновлять работу промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства.

«Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад», — добавил президент.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, если не будет подъема заболеваемости в ближайшие дни, то можно считать, что Россия проходит пик распространения коронавируса и вскоре россияне смогут вернуться к привычному образу жизни.

«Ограничительные меры будут сниматься постепенно, а мы сами будем привыкать к тому, что в нашей жизни есть такой вот опасный агент, и некоторые меры нужно продолжать соблюдать. Но наша жизнь будет все больше возвращаться в нормальный режим. Я думаю, что лето мы проживем достаточно спокойно, а осенью, я думаю, следует ждать второй волны заболеваемости. Эта волна, скорее всего, будет более мягкой: мы уже готовы, и многие организационные трудности нами преодолены, также постепенно происходит ослабления вируса», — отметил в интервью ФАН Анатолий Альштейн.

Путин: Россияне должны получать всю необходимую медицинскую помощь

В России с момента распространения коронавируса значительно увеличили собственное производство средств индивидуальной защиты, оборудования и лекарств, подчеркнул Путин. К примеру, аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц, а в апреле — уже больше восьмисот. В мае производство аппаратов ИВЛ достигнет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.

С нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Выпуск тест-систем увеличился в 9 раз, позволяя ежедневно проводилось порядка 150 тысяч исследований в день. Производство защитных костюмов для врачей в сутки выросло с 3 тысяч в январе до 100 тысяч к концу апреля. В регионах дополнительно развернуто свыше 100 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.

Но это совсем не повод остановить работу, обратил внимание глава государства и поручил продолжить наращивать производство, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. Владимир Путин подчеркнул — для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать вся система здравоохранения, а медицинская помощь оказываться в том числе и больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, другими острыми и хроническими заболеваниями.

«Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь», — заявил Путин.

Не смог не отметить президент и самоотверженный труд врачей, заметив, что сегодня неофициально отмечается день создания скорой помощи в России.

«В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — сказал глава государства.

Общенациональный план действий и помощь экономике

Владимир Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Кроме того, перед кабмином поставлена задача совместно с регионами и бизнесом подготовить на перспективу масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Президент призвал приступить к такой работе не откладывая, и уже сейчас готовить необходимые решения, консолидировать под них нужные ресурсы.

«Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», — пояснил Путин.

Комментируя задачи, озвученные президентом, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что экономика приняла определенный вызов со стороны коронавируса, и возникший кризис нужно как-то преодолевать.

«Путин говорил о том, что мы будем поэтапно выходить из этих особых мер по ходу улучшения эпидемиологической ситуации. Мы регулярно сталкиваемся с пандемиями, другое дело, что эта пандемия приобрела такой неожиданный характер и имеет такие масштабные последствия для всей мировой экономики. Экономический кризис будет продолжаться не один год. Это — определенный вызов, который нужно как-то преодолевать», — отметил в интервью ФАН Алексей Мартынов.

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян отметила в беседе с ФАН, что подобные планы восстановления экономики и деловой активности уже разработаны в других странах. Публикуются графики: в какие числа начинают работать производственные предприятия, в какие — салоны красоты, химчистки, рестораны и так далее.

«Теперь Владимир Путин дал поручение Роспотребнадзору и правительству РФ отработать рекомендации для тех, кто начинает работать. То есть, видимо, правительство 12 мая даст некий план для федерального уровня. Владимир Владимирович также сказал, что должны подготовиться губернаторы — в зависимости от эпидемиологической ситуации в своих регионах разработать свои собственные планы, как им выходить из режима жестких карантинных мер. Они должны определить, какие организации первыми начнут работать, кто — второй, то есть выработать очередность», — прокомментировала Марина Блудян.

Она также добавила, что бизнес также будет ждать рекомендации от Роспотребнадзора, который должен их подготовить до 5 мая.

«Например, все должны быть в масках, в перчатках. В парикмахерских или в салонах красоты кресла должны быть поставлены на расстоянии два метра, а в кафе — на три метра столы. Официанты также должны быть в масках, что нужно обрабатывать поверхности каждый час, что должны быть средства дезинфекции на входе. И уже когда будет введен план-график выхода из эпидемиологической истории, все, вооружившись рекомендациями Роспотребнадзора, начнут из нее выходить. А когда будет объявлено, что все закончилось, то и рекомендации эти будут отменены», — высказала свое мнение Блудян.

День Победы никто не отменял

Все, что планировали к Юбилею Победы, обязательно состоится, заявил во время совещания с главами регионов российский президент. 9 мая в небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах пройдет праздничный салют.

«Этот день, его духовная сила — навсегда в наших сердцах. 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые теплые слова», — обратил внимание президент.

Владимир Путин подчеркнул: все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится: и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Россия достойно отметит юбилейную дату Победы, когда будет уверена, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для ветеранов.