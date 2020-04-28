Астроном Вибе оценил опубликованные Пентагоном видеозаписи с полетом НЛО

Пентагон официально опубликовал три видеозаписи, на кадрах которых запечатлены «неопознанные явления». Российский астроном Дмитрий Вибе в комментарии Федеральному агентству новостей выразил уверенность, что речь идет именно об НЛО — неопознанном летающем объекте.

Ранее Минобороны США на своем сайте опубликовало три видеозаписи, которые ранее уже гуляли по Сети. В Пентагоне пояснили, что одна из них была снята в ноябре 2004 года, а две другие — в январе 2015 года. Записи попали в Сеть без разрешения Пентагона в 2007 и 2017 годах, однако подлинность роликов признали в ВМС Соединенных Штатов. На каждой из этих видеозаписей запечатлены неизвестные движущиеся объекты.

Российский астроном и популяризатор науки, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в комментарии ФАН отметил: то, что произошло, называется «официальной публикацией». Ученый напомнил, что видеозаписи уже давно гуляют в Интернете, а потому никакой новости в произошедшем нет. При этом Вибе выразил уверенность, что камеры Пентагона действительно зафиксировали НЛО.

«Это, совершенно без всяких сомнений, на 100% НЛО — неопознанный летающий объект. Если бы этот объект был каким-то образом опознан, идентифицирован, мы бы его уже не называли так. В том, что это НЛО, нет никаких сомнений. Насколько он реален, что он из себя представляет, — этого сказать совершенно невозможно. Потому что наука, чтобы делать какие-то выводы, нуждается в определенной информации, а ее в этих роликах явно недостаточно», — сказал Дмитрий Вибе в комментарии ФАН.

Астроном добавил, что публикация кадров не несет за собой никакого прорыва для науки. Причина все та же: они недостаточно информативны и не дают специалистам никакой конкретики.

«Роликов таких довольно много. Они копятся уже десятилетиями, никакой особой информации в себе не несут и вряд ли кому-то в чем-то помогут. Да, есть камера, да, эта камера зафиксировала что-то необычное, но этим все и закончится, как заканчивалось всегда», — констатировал Дмитрий Вибе.

Явления, которые ученые пока объяснить не могут, — важная сфера современной науки. Исследованием таких событий занимаются специалисты самых разных отраслей, в том числе атмосферной физики.

«Сам по себе глобальный факт наличия каких-то явлений в небе, которые мы пока не можем идентифицировать, природу которых мы не можем понять, — это очень интересно и очень важно. <…> Со временем все они, так или иначе, идентифицируются. Могут быть известными явлениями, которые наблюдались под необычным углом. Иногда, конечно, появляется и что-то новое. Например, в последние годы было открыто много новых форм электрических разрядов в атмосфере. Так что работа идет, все хорошо, и вряд ли эти ролики [Пентагона] что-то изменят», — резюмировал Дмитрий Вибе.

Напомним, ранее Дмитрий Вибе в комментарии ФАН сообщил, что астероид 1998 OR2 диаметром два километра, который пролетит мимо Земли 29 апреля, не представляет никакой опасности для планеты. Ученый рассказал, что объект пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли — это в 16 раз превышает расстояние от нашей планеты до Луны.