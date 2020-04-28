Жаждущая ареста активов «Северного потока — 2» Польша продолжает инфовойну США против РФ

Москва, 28 апреля. Польша пытается дискредитировать российский проект «Северный поток — 2», продолжая не только информационную, но и комплексную, гибридную войну США против РФ. Такое мнение выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее Варшава заявила, что намерена добиться ареста активов «Северного потока — 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG 1,43 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

«В данном случае к информационной повестке добавлена экономика, причем достаточно серьезная. Самое главное, что в этой экономике все, что связано с арбитражем, претензиями к России, это все надуманно и необоснованно. Противоречия международного и национального права, но стремление одно — Россия должна быть наказана любыми средствами», — сказал Клинцевич в комментарии iReactor .

По мнению сенатора, в данной ситуации Варшава демонстрирует позицию Вашингтона, который ведет борьбу за европейский газовый рынок, прибегая не только к информационной, но и комплексной, гибридной войне, с использованием экономических и юридических рычагов.

Как известно, Польша, прибалтийские страны, Грузия и Украина стремятся угодить США. В связи с этим Клинцевич полагает, что подобная риторика в адрес РФ вряд ли прекратится. Поэтому России важно продолжать отстаивать свои национальные интересы.

«Что касается «Северного потока — 2», то рано или поздно пандемия закончится, экономика начнет подниматься. Газ Европе нужен, а альтернативы нет и не будет, американцы их не обеспечат. Вряд ли кто-нибудь позволит решать, закрывать эти вещи», — отметил он.

Клинцевич уверен, что Варшава, которая сегодня активно следует указаниям Запада и жаждет ареста активов российского проекта, в скором будущем обратится к Москве за помощью. Но пока она будет формировать негативный образ РФ.

«Пока они находятся в этом тренде информационной войны, в которой Польша покорно выполняет указания «хозяина», — резюмировал сенатор.

Напомним, что «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Он проходит через пять стран: Россию, Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Ввести новую газовую магистраль в эксплуатацию планируется в этом году.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.