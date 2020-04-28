Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Москва, 28 апреля. Минздрав РФ выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, лечению и выявлению коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новая версия рекомендаций Минздрава стала уже шестой.

«Рекомендации доработаны в соответствии с решениями междисциплинарного консилиума», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в консилиуме принимали участие внештатные специалисты Минздрава, представители ведущих федеральных и региональных клиник, а также ведущие эксперты, которые ежедневно помогают пациентам с коронавирусом.

Особое внимание в новых рекомендациях уделяется противовоспалительной терапии, направленной на предотвращение тяжелого течения болезни, и антикоагулянтной терапии, необходимой для профилактики тромбоза или тромбоэмболии, являющихся очень опасными осложнениями COVID-19. Кроме того, были дополнены разделы по инструментальной и лабораторной диагностике коронавируса.

Обновленные рекомендации опубликованы на сайте Минздрава и направлены в регионы. В ведомстве отметили, что эти рекомендации адресованы только медработникам, и предупредили граждан об опасности самолечения.

«Лечение коронавирусной инфекции назначается врачом индивидуально», — подчеркнули в Минздраве.

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