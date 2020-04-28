Россияне осудили Чехову за попытку нажиться на пандемии

Москва, 28 апреля. Актриса и телеведущая Анфиса Чехова придумала способ заработать на пандемии коронавируса. Она пошла дальше своих коллег по шоу-бизнесу и выпустила не дизайнерские маски, а футболки с тематическими изображениями.

Несколько знаменитостей ранее занялись производством медицинских масок — телеведущая Тина Канделаки, певица Кети Топурия и музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Не осталась в стороне и Чехова, которая решила яркими майками внести «немного позитива в пандемические будни».

«Времена диктуют не только образ жизни, но и моду», — написала она в Instagram, где прорекламировала футболки.

Такая инициатива, однако, не вызвала положительного отклика у россиян. Пользователи Сети не раз уже критиковали звезд за то, что они зарабатывают на сложной для мира теме.

Вот и Чехову осудили за попытку нажиться на пандемии коронавируса.

«Анфиса, я вами всегда восхищаюсь, мне интересно следить за вашей жизнью, путешествиями, но это перебор. Неприятно смотреть на ваши наживы на пандемии», — отреагировала пользователь под ником inkogneto2017.

«Уже тошнит от этих масок и перчаток», — добавила natalhikkk.

«Какая еще мода??? Скорей бы забыть все это и двигаться дальше, это как смерть обыгрывать», — заметила marjanaya88.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Инфекцию подхватили уже более трех миллионов человек, свыше 200 тысяч скончались.