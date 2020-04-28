Курганский губернатор ответил на требование «диванных» экспертов не пускать москвичей в регион

Курган, 28 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на звучащую в адрес властей региона критику из-за недостаточно жестких мер против коронавируса.

Шумков отметил, что жители региона в жесткой форме требуют отменить рейсы в Москву, не пускать в область москвичей и запретить железнодорожное сообщение.

Глава региона напомнил, что авиарейсы в столицу отменены уже давно, на федеральных трассах установлены посты ДПС и дежурит Росгвардия, чтобы сократить поток из неблагоприятных по коронавирусу регионов РФ. Прибывающие в регион на поездах проходят контроль: на вокзалах дежурят медики, санитарные врачи и полиция.

Шумков подчеркнул, что большинство прибывающих в регион – это жители Курганской области, которые выезжали за пределы региона.

«Абсолютное большинство заболевших, в том числе прибывших из Москвы — это жители Курганской области. В том числе те, кто там работал», — написал Шумков в Instagram.

Глава региона напомнил всем, кто призывает давать «от ворот поворот» приезжающим, что это может коснуться каждого. «Диванных» экспертов, которые требуют ужесточения мер, Шумков призвал пополнить ряды патрулей.

«К тем, кто «перстом указующим» с «диванно-штабного пункта» днями напролет дает целевые указания «перекрыть» города и села, а также уничтожать лазерным лучом машины с иногородними госномерами и тех, кто инфицирован, есть большая просьба: по возможности, принять личное участие в работе», — добавил губернатор.

Шумков отметил, что в регионе существует проблема с комплектованием патрулей. Из-за ограничительных мер по коронавирусу на патрульных легло множество задач: контроль вокзалов, территорий муниципалитетов, обход лиц на изоляции, реализация противопожарных мер. Тем не менее региону удается сохранять небольшой процент заболевших коронавирусом с работой большого количества объектов.

«Не слушайте сплетни, читайте сводки штаба и заявления его официальных представителей. Оставайтесь дома. Оставайтесь людьми», — подытожил Шумков.

По данным оперштаба на 28 апреля, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Примечательно, что симптомов нет у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом. В Курганской области выявлено 33 случая заражения коронавирусом, четыре человека выздоровели.