Гордеев призвал банки активнее помогать беспроцентными займами малому и среднему бизнесу

Москва, 28 апреля. Банкам следует активнее выдавать беспроцентные займы пострадавшим объектам малого и среднего бизнеса. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Опыт выдачи беспроцентных займов пока имеет только Сбербанк и ВТБ, остальные банки не приступали к этой работе. То ли это бюрократическая система слишком сложная и нужно менять нормативы, то ли вся банковская инфраструктура не готова к работе в экстренном режиме. Банкам необходимо проанализировать эту ситуацию и ее выправлять», — сказал Гордеев в ходе совещания с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

По словам Гордеева, мониторинг «Опоры России» показывает, что сегодня складывается достаточно тревожная картина с беспроцентными займами для малого и среднего бизнеса.

«Отказ банков от их предоставления наблюдается в 98% случаев. Только 2% из числа пострадавших организаций займы получили», — сказал он.

Вице-спикер добавил, что 45% получили отказы из-за несоответствия ОКВЭД, они не включены в перечень пострадавших предприятий.

«При этом 30% отказов — это отсутствие у заявителей так называемого «зарплатного проекта» и ряд других факторов», — сказал он.

Другая проблема, по словам парламентария, связана с кредитованием аграрного сектора. Гордеев напомнил, что ключевая ставка была снижена до 5,5%, при этом для АПК субсидирование привязано к ключевой ставке, а стоимость денег на рынке выросла в марте на один процент.

«То есть, представители сельхозтоваропроизводителей заплатят больше за обслуживание льготных кредитов. Здесь также необходимо ситуацию корректировать», — отметил Гордеев.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, 93 558 выявлено случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.