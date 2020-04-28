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Заимствование популистских идей Навального свидетельствует о крахе в КПРФ

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Заимствование популистских идей Навального свидетельствует о крахе в КПРФ

Москва, 28 апреля. Заимствование популистских идей у скандального блогера Алексея Навального свидетельствует о крахе в КПРФ.

То, что коммунисты «вдохновились» идеями основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом), стало известно пару недель назад. Могла ли КПРФ скопировать стратегию Навального или разработать ее самостоятельно — вопрос открытый. Однако, учитывая, что члены коммунистической партии работают в Мосгордуме благодаря поддержке «Умного голосования», логично допустить, что «реальная программа вывода страны из кризиса», о которой говорит глава КПРФ Геннадий Зюганов, была разработана в ФБК.

Более того, все чаще от КПРФ слышна критика в адрес правительства, которое приняло ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. Так, например, член Центрального комитета Компартии Валерий Рашкин назвал «неадекватными» шаги властей по противодействию инфекции. Коммунист раскритиковал систему штрафов за нарушение режима самоизоляции, а также пригрозил стихийными митингами, если правительство не введет комплекс мер, предложенный КПРФ.

Заимствование популистских идей Навального свидетельствует о крахе в КПРФ

Заявления коммунистов выглядят абсурдно, поскольку КПРФ была единственной политсилой, которая пренебрегла карантинными мерами. Сторонники партии выходили на многочисленные митинги, не соблюдали социальное дистанцирование и игнорировали призывы правоохранителей отказаться от массовых мероприятий.

Результатом таких действий стало выявление коронавируса у коммунистов. Среди зараженных — первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков, депутат МГД Евгений Ступин и депутат Госдумы Леонид Калашников.

Радикальные взгляды присущи и внуку председателя ЦК Леониду Зюганову, который утверждает, что Россия «ходит по лезвию ножа».

«Надо разработать программу прямой и адекватной поддержки. В противном случае, деньги, которые мы долго откладывали на черный день, очень скоро никому не понадобятся, так как люди пойдут добывать себе пропитание на улицу и вы прекрасно понимаете, какими методами они будут пользоваться», — указал молодой коммунист.

С похожими идеями выступал и Сергей Удальцов, основатель общественной организации «Левый фронт», состоящей в коалиции с КПРФ.

«Сама вероятность того, что красные «рейнджеры» Зюганова использует инструменты Навального для реализации своих политических амбиций, говорит о невозможности слаженной работы и разработки по-настоящему актуальных и полезных инициатив. Нельзя исключать, что КПРФ рекламирует «чужую» антикризисную программу в надежде реабилитироваться после серии ударов по репутации за время эпидемии», — пишет Nation News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложения скандального блогера. По его словам, популистские идеи говорят об отсутствии должного уровня компетенции у тех, кто составлял соответствующий документ.

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Источник: Nation News
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