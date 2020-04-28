Заимствование популистских идей Навального свидетельствует о крахе в КПРФ

Москва, 28 апреля. Заимствование популистских идей у скандального блогера Алексея Навального свидетельствует о крахе в КПРФ.

То, что коммунисты «вдохновились» идеями основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом), стало известно пару недель назад. Могла ли КПРФ скопировать стратегию Навального или разработать ее самостоятельно — вопрос открытый. Однако, учитывая, что члены коммунистической партии работают в Мосгордуме благодаря поддержке «Умного голосования», логично допустить, что «реальная программа вывода страны из кризиса», о которой говорит глава КПРФ Геннадий Зюганов, была разработана в ФБК.

Более того, все чаще от КПРФ слышна критика в адрес правительства, которое приняло ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. Так, например, член Центрального комитета Компартии Валерий Рашкин назвал «неадекватными» шаги властей по противодействию инфекции. Коммунист раскритиковал систему штрафов за нарушение режима самоизоляции, а также пригрозил стихийными митингами, если правительство не введет комплекс мер, предложенный КПРФ.

Заявления коммунистов выглядят абсурдно, поскольку КПРФ была единственной политсилой, которая пренебрегла карантинными мерами. Сторонники партии выходили на многочисленные митинги, не соблюдали социальное дистанцирование и игнорировали призывы правоохранителей отказаться от массовых мероприятий.

Результатом таких действий стало выявление коронавируса у коммунистов. Среди зараженных — первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков, депутат МГД Евгений Ступин и депутат Госдумы Леонид Калашников.

Радикальные взгляды присущи и внуку председателя ЦК Леониду Зюганову, который утверждает, что Россия «ходит по лезвию ножа».

«Надо разработать программу прямой и адекватной поддержки. В противном случае, деньги, которые мы долго откладывали на черный день, очень скоро никому не понадобятся, так как люди пойдут добывать себе пропитание на улицу и вы прекрасно понимаете, какими методами они будут пользоваться», — указал молодой коммунист.

С похожими идеями выступал и Сергей Удальцов, основатель общественной организации «Левый фронт», состоящей в коалиции с КПРФ.

«Сама вероятность того, что красные «рейнджеры» Зюганова использует инструменты Навального для реализации своих политических амбиций, говорит о невозможности слаженной работы и разработки по-настоящему актуальных и полезных инициатив. Нельзя исключать, что КПРФ рекламирует «чужую» антикризисную программу в надежде реабилитироваться после серии ударов по репутации за время эпидемии», — пишет Nation News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложения скандального блогера. По его словам, популистские идеи говорят об отсутствии должного уровня компетенции у тех, кто составлял соответствующий документ.