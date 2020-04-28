Кремль ответил на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Москва, 28 апреля. Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, появились ли у Кремля данные о самочувствии руководителя Северной Кореи.

«Нет, мы не располагаем официальной информацией», — ответил Песков на вопрос.

Слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР или даже о его смерти стали распространяться после публикаций в СМИ о перенесенной им операции на сердце. В своих сообщениях газеты и телеканалы ссылались на «высокопоставленные анонимные источники».

Журналисты обратили внимание, что с 12 апреля в СМИ КНДР не публиковалось сообщений о поездках северокорейского лидера или мероприятиях с его участием. В этот день в официальной прессе было размещено фото Ким Чен Ына и описание инспекции полка военной авиации и сил ПВО на западе Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что в курсе состояния здоровья лидера КНДР, однако не станет раскрывать какие-либо подробности.

Примечательно, что в настоящее время активно обсуждается информация о том, что возглавить страну в случае смерти Ким Чен Ына может его сестра Ким Е Чжон. СМИ сообщают, что еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста, если этого потребуют экстренные обстоятельства.