Сенатор Морозов: Путин объявит о третьем пакете мер поддержки населения

Руководство страны в тяжелейших экономических условиях, вызванных мировым кризисом и санкционным давлением, продолжит выделять помощь населению; на первое место ставится здоровье россиян. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Обращение Путина

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сегодня у российского лидера Владимира Путина «запланировано большое выступление». Оно состоится в районе 15.00-16.00 по московскому времени.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет «большое и важное совещание» в формате видеоконференции. Участие в нем будут принимать главы регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина. Также выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент же произнесет вступительное слово. Песков не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания.

Вложение в человеческий капитал

Как отметил Игорь Морозов, президент РФ Владимир Путин должен еще раз призвать к самосознанию россиян, которые еще до конца не понимают опасности коронавируса.

«Это не грипп, что зачастую пытаются выдать блогеры в Интернете, говоря, что власть специально пугает людей. Нет, коронавирус — это один из самых опасных и агрессивных вирусов, против которого еще не нашли лекарства. И вот эти манипуляции и злоупотребления, которые допускаются в информационных атаках на действия властей, носят популистский или враждебный характер, который формируется на всем известные гранты», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, Владимир Путин, вероятно, будет ссылаться на свежую статистику по коронавирусу, согласной которой Россия заняла восьмое место по числу заболевших COVID-19 в мире. Таким образом он покажет, что россиянам необходима выдержка и терпение.

«Понятно, что тяжело. Понятно, что непросто сидеть в квартире, не выходя за пределы домового участка. Но нужно перетерпеть, чтобы остаться в живых, чтобы жить, радоваться и созидать в интересах России в будущем», — добавил Игорь Морозов.

Поддержка населения

Политик напомнил, что руководством страны были введены пакеты поддержки малого и среднего бизнеса, населения. При этом, подчеркнул сенатор, сейчас готовится третий пакет.

«Государство сегодня вкладывает в человеческий капитал в условиях пандемии. У Путина очень тяжелая ситуация, в которой он на одну часть весов поставил экономику страны, а на другую — выживание нации. И сегодня для него главное — здоровье и жизнь россиян. Экономика оставлена на второй план, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась Россия в результате санкционной политики США и мирового кризиса. Думаю, президент объявит о третьем пакете мер поддержки населения, чтобы успокоить тех, кто переживает за свое ближайшее будущее после пандемии», — заключил Игорь Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.