Депутат Федоров предупредил о роковых последствиях митингов во время пандемии

Москва, 28 апреля. Нарушение запрета на массовые мероприятия будет иметь роковые последствия и заслуживает равносильного наказания, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

По мнению парламентария, те граждане, которые устраивают забастовки, очевидно, ценят свое право выйти на митинг выше, чем жизни миллионов людей. В Германии участники недавней забастовки хотя бы надели маски и соблюдали дистанцию, на что наплевали протестующие в Вашингтоне. Нарушили карантин и украинские фермеры. Прошли забастовки и в Тунисе, но там люди буквально вынуждены были выйти на улицы из-за отсутствия продуктов и какой-то финансовой помощи.

Федоров считает, что люди просто не понимают, что жизнь очень изменилась и не станет прежней еще как минимум несколько лет. И сейчас правительствам необходимо создать условия для того, чтобы люди могли существовать в условиях карантинного режима.

«Тот факт, что многие страны идут сейчас на постепенное смягчение карантина, не умаляет количества зараженных», — подчеркнул он в комментарии «Cлову и делу».

В новой реальности, по его словам, запреты митингов и ужесточение наказаний за их проведение не будут эффективны, если власти со своей стороны не создадут людям условий для соблюдения карантинных мер.

Федоров подчеркнул, что опасность массовых забастовок представляет не угрозу заражения протестующих, ведь они сами подвергают себя опасности. Но при этом такие люди совершенно не думают о жизнь и здоровье других людей. И это заслуживает строгого наказания.

«Они призывают открывать кафе, вернуть людей на работу — создают все условия для заражения других людей, которые принимают условия карантина и нарушать его не хотят», — добавил он.

Сейчас, по его мнению, нужно сформировать право-применительную практику, ведь современные технологии и механизмы контроля позволяют это сделать.

«Грубо говоря, вышел на митинг, поорал — через две недели государственные следственные органы установили, что какой-то человек вследствие того, что ты поорал, заболел или, того хуже, умер, — десять лет тюрьмы тебе. Вот такая должна быть система», — считает Евгений Федоров.

По словам депутата, это будет справедливое и суровое наказание за фактически убийство других людей.