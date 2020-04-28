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Потап и Настя Каменских удивили фанатов неожиданным перевоплощением в Пугачеву и Ротару

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Потап и Настя Каменских удивили фанатов неожиданным перевоплощением в Пугачеву и РотаруМосква, 28 апреля. Популярный украинский дуэт Потап и Настя Каменских удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Музыканты предстали в образах эстрадных звезд Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Фото исполнителей, загримированных под коллег по сцене, в личном Instagram опубликовал Потап. Он оказался в роли Примадонны российской эстрады, а его напарница — украинской звезды.

Певцы использовали в образах своих героинь «говорящие» детали, по которым можно сразу определить известных женщин. Каменских надела шляпу, в которой любит выступать Ротару, а Потап — узнаваемый балахон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pugacheva & Rotaru #птп #nk

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Фанаты высоко оценили старания любимых артистов. За три часа снимок собрал более 22 тысяч «лайков» и множество комментариев.

«Одно лицо», — 777_.maestro._777.

«Вот это прикольно. Потап, тебе идет», — venzel778official.

«Наши любимки», — dashka.monkey.

«Класс», — mamonovaola23.

«Мадонна курит в сторонке», — ze_one_love.

«Шикарные», — danilchikkristina_.

«Пугачева очаровашка!» — evagreen2225.

Как отмечает «Телепрограмма», Потап и Каменских являются не только партнерами по сцене, но и супругами. Их свадьба год назад стала неожиданным событием для многих в мире шоу-бизнеса. Оказалось, что звезды скрывали романтические отношения на протяжении многих лет.

В своих многочисленных интервью после заключения брака Потап говорил, что мечтает о ребенке от возлюбленной. Однако она пока не торопится заводить наследников, уделяя максимум времени музыкальной карьере и пытаясь завоевать европейскую публику.

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Источник: Instagram
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