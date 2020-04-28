Потап и Настя Каменских удивили фанатов неожиданным перевоплощением в Пугачеву и Ротару

Москва, 28 апреля. Популярный украинский дуэт Потап и Настя Каменских удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Музыканты предстали в образах эстрадных звезд Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Фото исполнителей, загримированных под коллег по сцене, в личном Instagram опубликовал Потап. Он оказался в роли Примадонны российской эстрады, а его напарница — украинской звезды.

Певцы использовали в образах своих героинь «говорящие» детали, по которым можно сразу определить известных женщин. Каменских надела шляпу, в которой любит выступать Ротару, а Потап — узнаваемый балахон.

Фанаты высоко оценили старания любимых артистов. За три часа снимок собрал более 22 тысяч «лайков» и множество комментариев.

«Одно лицо», — 777_.maestro._777. «Вот это прикольно. Потап, тебе идет», — venzel778official. «Наши любимки», — dashka.monkey. «Класс», — mamonovaola23. «Мадонна курит в сторонке», — ze_one_love. «Шикарные», — danilchikkristina_. «Пугачева очаровашка!» — evagreen2225.

Как отмечает «Телепрограмма», Потап и Каменских являются не только партнерами по сцене, но и супругами. Их свадьба год назад стала неожиданным событием для многих в мире шоу-бизнеса. Оказалось, что звезды скрывали романтические отношения на протяжении многих лет.

В своих многочисленных интервью после заключения брака Потап говорил, что мечтает о ребенке от возлюбленной. Однако она пока не торопится заводить наследников, уделяя максимум времени музыкальной карьере и пытаясь завоевать европейскую публику.