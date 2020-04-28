Политолог Минченко заявил о высокой вероятности продления Путиным режима самоизоляции

Известный российский политолог Евгений Минченко не исключил, что во вторник президент страны Владимир Путин во время совещания с главами регионов объявит о продлении режима самоизоляции. По его словам, эта вероятность очень высокая.

Директор Международного института политической экспертизы в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал возможность продления ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

«Если говорить о том, объявит ли сегодня Путин о продлении режима самоизоляции, я думаю, что вероятность этого очень высока, — отметил Минченко. — Потому что пока перелома в вопросе числа заболевших нет».

По мнению собеседника ФАН, вполне логичным со стороны главы государства было бы решение о продлении самоизоляционного режима примерно еще на пару недель.

«Я не эпидемиолог, и, более того, у меня нет хрустального шара, в который я мог бы посмотреть и назвать конкретную дату, — сказал политолог. — Но, судя по тому, как развиваются события [пандемия COVID-19], могу вам сказать, что продление, на мой взгляд, весьма вероятно».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ — почти две трети респондентов поддерживают, «скорее, жесткие» ограничения по отношению к коронавирусу (четверть — «скорее, мягкие»). По его словам, не совсем понятно, что именно здесь подразумевается, так как формулировка в вопросе очень туманная.

«Тут надо знать, как люди интерпретируют фразу «более жесткие меры», — пояснил собеседник ФАН. — Наверное, надо или социологам ставить вопросы более корректные и конкретные, или делать расшифровку всего этого в ходе фокус-групп».

Ранее стало известно, что 60 процентов опрошенных ВЦИОМ поддерживают введение, скорее, жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса. 25% — скорее, мягкие. Какие именно действия, в обоих случаях не сообщается.

Кроме того, половина граждан РФ надеется на снятие ограничительных мер из-за COVID-19 в течение следующего месяца, а каждый четвертый респондент считает, что это случится только в июне.

Во вторник во второй половине дня Владимир Путин должен провести совещание (будет открытым) по ситуации с коронавирусом в стране. Ожидается, что в мероприятии, в том числе, примут участие главы всех регионов.

На данный момент, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России 93 558 зараженных, включая 6411 — за последние сутки. По этому показателю наша страна поднялась на восьмое место в мире, обойдя Иран (92 584 инфицированных).