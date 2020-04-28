Профессор назвал причину поражения легких при коронавирусе

Москва, 28 апреля. Коронавирусная инфекция нового типа повреждает ген гемоглобина, в результате чего блокируется атом железа. Скопление железа в организме препятствует обмену кислорода, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник.

По словам профессора, недостаток кислорода приводит к гипоксическому синдрому. Развитие этого осложнения можно проследить по уровню ферритина в организме. Ферритин – это белок, который вырабатывается в печени и собирает железо в организме.

Избыток ферритина может вызвать цитокиновый шторм – чрезмерную реакцию иммунной системы. Образовавшийся излишек иммунных клеток может привести к ухудшению состояния человека.

Лазебник напомнил в комментарии «АиФ», что сначала китайские, а затем американские и израильские ученые отметили, что возникающие при коронавирусе изменения в легких не похожи на пневмонию. Это подтверждается и тем, что обнаружить поражение можно только при КТ, а не при рентгенологическом исследовании.

По данным оперштаба на 28 апреля, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Примечательно, что симптомов нет у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом. Самая высокая летальность от коронавируса в России в Краснодарском крае — 2,14%. Далее следуют Москва (0,99%), Дагестан (0,96%), Петербург (0,79%) и Подмосковье (0,72%).