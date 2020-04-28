Жители Нью-Йорка пожаловались на невыплату пособий из-за коронавируса

Нью-Йорк, 28 апреля. Жители Нью-Йорка устали от бюрократического ада и все еще не могут получить пособия, обещанные властями. Об этом рассказал житель Нью-Йорка Виталий Куприя.

По его словам, с момента введения карантина в штате прошло больше месяца. Как уточнил мужчина, в марте людям казалось, что все будет в порядке и правительство обо всем позаботится, однако слова не всегда соотносятся с делом.

Как пишет издание iReactor, многие жители Нью-Йорка так и не получили пособий по безработице. Кроме того, телефонная линия департамента, занимающегося выплатами, просто разрывается. Как добавил Куприя, порой даже за восемь часов беспрерывных звонков нельзя «добиться ровным счетом ничего».

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом на территории Соединенных Штатов улучшается.

Трамп добавил, что число подтвержденных случаев COVID-19 снижается в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане. По его словам, в других очагах эпидемии ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Отметим, США возглавляют список государств с наибольшим числом людей, заразившихся коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Соединенных Штатах зафиксировано более 987 тысяч случаев COVID-19, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 55 952 человека, более 111 тысяч выздоровели.

Ранее Белый дом обвинил Китай в продаже США некачественных тестов на коронавирус. По словам экономического советника президента Соединенных Штатов Питера Наварро, КНР якобы продает «поддельные тест-системы».