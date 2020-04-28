В Кремле прокомментировали слова Хафтара о гражданском обществе в Ливии

Москва, 28 апреля. В Кремле оценили решение Халифы Хафтара поддержать ливийский народ в отказе от Схиратских соглашений, построив в Ливии гражданское государство. Заявление на эту тему сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее фельдмаршал Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), подчеркнул, что источником власти в Ливии является только ее народ. Он прислушался к просьбам ливийцев отказаться от Схиратских соглашений, поскольку они давно утратили свою актуальность. Главнокомандующий объявил о выходе из них, взяв власть в свои руки для формирования гражданского государства.

«В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь», — отметил Песков в ходе пресс-конференции.

Пресс-секретарь также добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами ливийского кризиса.

Схиратские соглашения легли в основу создания так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое возглавил Файез Саррадж. В 2018 году, когда мандат соглашений подошел к концу, Саррадж отказался сложить свои полномочия, заявив о намерении силой оставаться у власти.