Семенович показала таинственного жениха на фото

Москва, 28 апреля. Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович в ответ на многочисленные просьбы поклонников опубликовала наконец фотографию с женихом, имя которого держит в секрете.

Семенович в Instagram снимками и видео отвечала на запросы подписчиков. Одно из обращений содержало просьбу показать снимок таинственного возлюбленного звезды.

Актриса откликнулась и разместила в Stories фотографию с отдыха, на которой запечатлена в объятиях мужчины. Однако она не показала жениха полностью — лицо скрыла за смайлом.

«Пожалуйста! Шоу «Маска», — пошутила она.

О любимом мужчине знаменитости известно немногое. Он младше артистки на семь лет, живет в Санкт-Петербурге и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. В недавнем выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» Семенович призналась, что переживает роман на два города. Звезда не исключила, что вскоре может выйти замуж.

К слову, в том же интервью Семенович нелестно высказалась о мужчинах с зарплатой в 100 тысяч рублей. Артистка рассказала, что за время романов с бизнесменами привыкла к роскоши, поэтому мужчина с таким доходом, по ее мнению, «ничего не зарабатывает».

Заявление звезды вызвало негативную реакцию общественности. В частности, слова Семенович возмутили ведущую шоу «Давай поженимся!» и сваху Розу Сябитову.