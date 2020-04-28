Власти ХМАО выделили Сургутскому району 43 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Сургут, 28 апреля. Сургутский район получит 43 млн рублей на закупку средств для борьбы с коронавирусом, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выделили финансирование на покупку дезинфицирующих средств. Деньги направят в Сургутский район.

По словам Трубецкого, на эти средства также организуют два обсервационных центра. Все объекты должны одобрить сотрудники регионального Роспотребнадзора.

«Все случаи коронавируса в районе протекают в легкой форме, экстренной госпитализации и подключения к аппаратам ИВЛ не требуется», — добавил глава района, его слова передает издание Infox.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в ХМАО зафиксировано 338 случаев коронавируса, выздоровели 59 человек, двое скончались. Власти призывают жителей региона оставаться дома, чтобы не заразиться вирусом.

По данным на 28 апреля, в России сделали более 3,1 млн тестов на коронавирус, выявлено более 93,5 тысячи случаев заболевания, скончались 867 человек. Каждый день отмечается рост числа выздоровевших.