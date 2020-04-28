Агутин показал карантинный клип своей дочери

Москва, 28 апреля. Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум презентовала карантинный клип. Елизавета Варум является участницей американской рок-группы Bruvvy. Песня и клип записаны в США, где Елизавета прожила большую часть жизни. Песня посвящена режиму самоизоляции, который действует во многих странах мира из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Клип обладает незамысловатым сюжетом. На кадрах видео запечатлено, как участники группы и их друзья зажигают дома во время карантина.

Леонид Агутин отреагировал на новую работу своей дочери в социальных сетях. Певец назвал «баловством» домашний клип группы Bruvvy, однако высоко оценил исполнительский уровень дочери и остальных участников группы.

«Карантинный клип от Liz Varum и группы Bruvvy на песню Sarandon! Клип, конечно, баловство. Настоящие клипы, думаю, еще впереди, а вот играют уже ребята не по-детски!» — написал Агутин на своей странице в Instagram.

Подписчики артиста также высоко оценили творчество Елизаветы Варум, назвав хитом новую песню рок-группы Bruvvy.

«Это хит 100%. Гитарный риф и вокал девушки, очень классно! Про видео без комментариев, лучшее конечно впереди!» — отмечает andrey_doroshenko.

«Тянет на мировой хит», — считает svoti3003.

«Где можно скачать эту песню?» — интересуется faridgalimov.

«Очень круто!» — отмечает anna.togina.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Елизавета Варум отпраздновала 21-летие. При этом Елизавета отметила свое совершеннолетие вдали от матери и отца. Леонид Агутин и Анжелика Варум неоднократно жаловались, что в подростковом возрасте дочери они имели с ней немало проблем.