Володин попросил ЦБ разъяснить, почему прямая раздача денег не спасает в период пандемии

Москва, 28 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснить, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег гражданам, но это не спасает людей в период пандемии COVID-19. Об этом он заявил на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пример спикер привел ситуацию в США.

«27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки, а для того, чтобы подключиться к ИВЛ, надо $72 тыс. Выдают им по $1000. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», — обратил внимание Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения в этой стране не соответствует той демократии, которую они проповедуют. Миллионы человек в Штатах оказались «выброшены фактически за борт».

«Поэтому такое большое количество смертей, потому что у них нет возможности воспользоваться медициной, потому что нет медицинской страховки», — приводятся слова Вячеслав Володина на сайте Госдумы.

По словам спикера, в США гражданам дают то, что не может им помочь.

«Все видят, что такие решения некоторые страны принимают, а почему они принимают и почему надо сегодня по другому пути идти, [правильно] было бы в том числе и нам объяснять, потому что такие вопросы нам граждане задают», — сказал Володин.

Вопрос поддержки граждан и МСП — приоритетный сейчас для органов власти, но меры поддержки должны быть эффективными и реально помогать людям, подчеркнул спикер.

Отвечая на вопрос Володина, Эльвира Набиуллина заявила, что правительство решило оказывать помощь адресно, что более эффективно в условиях пандемии.

«Наше правительство действует адресно, и я здесь его поддерживаю. То, о чем сказал Вячеслав Викторович, — это очень важно. Все-таки у нас деньги не безграничны, и важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим», — ответила Эльвира Набиуллина, заметив, что кабмин сейчас таким образом и действует.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 93558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса Sars-2019-nCoV.