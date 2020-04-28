Олейник сравнил отказ кабмина Украины поддержать кандидатуру Саакашвили с сюжетом «Маугли»

Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над властью в стране. Об этом Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя решение правительства страны отозвать из парламента представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.

«Назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140–170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов», — говорится в сообщении главного редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник объясняет, что таким образом кабинет министров Украины «оказал сопротивление» офису президента, который выступал за кандидатуру Саакашвили.

«С одной стороны, победа штаба правительства означает, что вместе с Саакашвили до плинтуса опустили рейтинг Зеленского. Кадровые вопросы — это не шутки. Такие вопросы являются символами мудрости и силы. Но президент принял такое решение [пригласить Саакашвили в правительство]. Теперь оказывается, что у Зеленского не только нет большинства в Раде, но и правительства нет, а Разумков не его человек, так как его задача — убеждать депутатов. Зеленский потерял контроль», — выразил мнение Олейник в беседе с ФАН.

К тому же было много случаев, когда украинский лидер не достигал своей цели в парламенте, говорит политик. По его словам, отказ принимать кандидатуру Саакашвили в кабмин означает, что для Зеленского дальше будет как в мультфильме «Маугли», когда «Акела промахнулся», а «эта весть по джунглям распространяется быстро», и станет понятно, что с ним можно не считаться.

«Но в любом случае запущена торпеда Саакашвили, которая будет воевать со всеми. Если он заподозрит, что Зеленский проявил слабость, непоследовательность, то есть не очень серьезно проталкивал его фигуру, то он начнет войну против президента Украины. Он спал и ушел в тень, а тут ему предложили занять должность. Саакашвили воспрял духом, рассказал о своих планах, и пролетает как фанера над Парижем. Понятно, что теперь будет война. Но это еще раз говорит, что Зеленский уже не первый на Украине и у него нет абсолютного контроля», — отметил собеседник ФАН.

При этом глава государства хотел сыграть фигурой бывшего главы Грузии против основных политических игроков на Украине, среди которых глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский и бывший украинский лидер Петр Порошенко.

«Назначение Саакашвили в кабмин, где сидит Аваков, у которого конфликт с ним, привело бы к тому, что Украина не вынесла бы двух кавказцев», — добавил Олейник.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по вопросам реформ. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства.