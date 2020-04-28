Подписчики пристыдили Дану Борисову, оголившую грудь в прямом эфире

Москва, 28 апреля. Телеведущая Дана Борисова продолжает шокировать поклонников экстравагантными выходками. Недавно звезда оголила грудь в прямом эфире в Instagram.

Борисова провела совместную трансляцию со скандальной моделью и бывшей участницей «Дома 2» Олесей Малибу. Подписчки обратили внимание, что телеведущая странно говорила и была в рваных колготках.

«Давай немножко сисечки им покажем», — предложила Борисова своей партнерше по эфиру.

Затем звезда сдвинула ткань в зоне декольте и продемонстрировала оголенную грудь подписчикам. Олеся Малибу тоже направила камеру на свой бюст, но все же оставила его прикрытым.

«В общем, у нас все в форме, все, как говорится, подтянутое», — отметила Дана Борисова.

Также 43-летняя ведущая объяснила, почему не демонстрировала оголенную грудь раньше. Она призналась, что у нее на шее с возрастом появились так называемые «кольца Венеры» (поперечные морщины).

«А декольте я сожгла на пляже, оно у меня было подморщенное», — сообщила Борисова.

Подписчики, которые смотрели прямой эфир, пристыдили телеведущую за ее поведение.

«Дана, вы же мать! Зачем вы так себя ведете?!» — цитирует возмущенных пользователей Instagram KP.RU.

В ответ Борисова заявила, что сейчас живет в квартире одна — ее дочь Полина несколько недель назад переехала к своему отцу бизнесмену Максиму Аксенову.

В связи со странным поведением Даны Борисовой поклонники подозревают, что звезда снова вернулась к алкогольной или наркотической зависимости. Сама телеведущая утверждает, что уже три года полностью «чиста». Чтобы развеять слухи об алкоголизме, ранее Борисова опубликовала утреннее селфи без макияжа.