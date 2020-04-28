Эксперт по информационной безопасности оценил эффективность регистрации смартфонов по IMEI

Обязательная регистрация смартфонов по IMEI имеет как свои плюсы, так и минусы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Ранее СМИ выяснили, что в России могут внедрить обязательную регистрацию мобильных устройств по IMEI — заводскому номеру. Как сообщала газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на законопроект сенаторов, предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами смартфонов и серым рынком поставок мобильных устройств в Россию. Регистрировать смартфоны по IMEI обяжут в том числе тех, кто самостоятельно ввозит их из-за границы. Отмечается, что процедура регистрации, в случае ее внедрения, будет платной только для новых устройств.

Александр Власов оценил целесообразность предлагаемой меры. Сказать, что регистрация мобильных устройств по IMEI как-то поможет обезопасить пользователей от краж, эксперт в области информационной безопасности пока не готов.

«Я не уверен, что это сильно поможет или сильно помешает, но если примет государство такую меру, значит, все будут выполнять. Единственное, конечно, это ограничит частный ввоз смартфонов из-за границы: когда кто-то едет за рубеж и оттуда привозит мобильное устройство. Может быть, это и неплохо. Потому что сейчас все сталкиваются с тем, что, если из Америки, например, привезти iPhone, здесь нельзя получить гарантийный ремонт», — сказал Александр Власов.

Эксперт отметил, что нейтрально относится к предлагаемой мере. По его мнению, регистрацией мобильных устройств будут заниматься те, кто ввозит их и продает. Пользователь же будет получать устройство, зарегистрированное в базе.

При этом Власов сомневается, что регистрация по IMEI сможет побороть теневой оборот смартфонов в России.

«Думаю, как был серый [рынок], так и останется серым. Найдут какие-то обходные пути. Точно так же, как находят пути продавать теневой алкоголь: он все равно продается и даже акцизные марки на него клеятся. Я уверен, что каждая мера действия найдет меру противодействия. Поэтому я не являюсь каким-то фанатом регистрационных мер. Они не помешают и не помогут», — резюмировал Александр Власов.

По данным прессы, под действие предлагаемых меры не попадут устройства с SIM-картами, которые были приобретены для государственных и муниципальных нужд. Те смартфоны, которые не пройдут регистрацию или будут иметь номер IMEI, совпадающий с другим устройством, могут быть заблокированы мобильными операторами. Кроме того, предполагается, что с 2024 года операторы связи смогут блокировать потерянные или украденные устройства. По информации СМИ, в Госдуму законопроект пока не внесен.