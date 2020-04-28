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Уфолог Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном видео с НЛО

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Уфолог Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном видео с НЛО

Москва, 28 апреля. Уфолог и геолог Александр Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном кадры с неопознанным воздушным объектом в небе.

Ранее Пентагон опубликовал три коротких видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО). На двух видео слышны голоса военных, которые с удивлением комментируют скорость НЛО, указал «Царьград».

Эксперт по аномальным явлениям Алексей Команев считает, что кадры подлинные. По его словам, это уже не первый раз, когда раскрываются кадры с НЛО. Он не исключил, что человечество увидит еще много других записей, причем самые интересные будут впереди.

Уфолог Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном видео с НЛО

Впрочем, не все эксперты верят кадрам Пентагона, пишет ForPost. Соленый считает, что на записи есть монтаж. НЛО показали специально, а за кадром слышна удивленная речь для больше убедительности.

«Нам показывают экран типа телевизора и круговой обзор. На этом экране расстояние стоит, субъективная такая метка. И там маленький такой вставлен участочек, а на нем типа тарелки. Она летит, но изображение наложено на другое изображение», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил, что в современном мире с помощью технологий можно сделать любую манипуляцию с фото или видео. По его мнению, кадры Пентагона с НЛО — «это такой вброс».

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Источник: Телеканал «360»
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