Уфолог Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном видео с НЛО

Москва, 28 апреля. Уфолог и геолог Александр Соленый назвал вбросом опубликованные Пентагоном кадры с неопознанным воздушным объектом в небе.

Ранее Пентагон опубликовал три коротких видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО). На двух видео слышны голоса военных, которые с удивлением комментируют скорость НЛО, указал «Царьград».

Эксперт по аномальным явлениям Алексей Команев считает, что кадры подлинные. По его словам, это уже не первый раз, когда раскрываются кадры с НЛО. Он не исключил, что человечество увидит еще много других записей, причем самые интересные будут впереди.

Впрочем, не все эксперты верят кадрам Пентагона, пишет ForPost. Соленый считает, что на записи есть монтаж. НЛО показали специально, а за кадром слышна удивленная речь для больше убедительности.

«Нам показывают экран типа телевизора и круговой обзор. На этом экране расстояние стоит, субъективная такая метка. И там маленький такой вставлен участочек, а на нем типа тарелки. Она летит, но изображение наложено на другое изображение», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил, что в современном мире с помощью технологий можно сделать любую манипуляцию с фото или видео. По его мнению, кадры Пентагона с НЛО — «это такой вброс».